2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS tercihleri, taban puanları ve kontenjanları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Adaylar işlemlerini kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalara göre tamamlayacak. Bu nedenle gözler TUS 1. Dönem tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. 1. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları bu kapsamda araştırılıyor. Peki; TUS tercihleri 2024 ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM ile 2024 TUS tercih tarihleri takvimi.