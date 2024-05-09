Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
14:14
2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
17 Mart'ta düzenlenen 2024-STS Tıp Doktorluğu ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. "2024 1. Dönem TUS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Adaylar 2024 TUS/1 kontenjanları, taban puanları ve özel şartlarını baz alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu aşamada ÖSYM tarafından yayınlanacak TUS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki, TUS taban puanları açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, kaç tercih hakkı var? İşte, tercih takvimi...