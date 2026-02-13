Portekiz’den sosyal medya kısıtlaması! 13 yaş altına yasak, 13-16 yaşa ebeveyn izni geliyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.02.2026 14:51

Portekiz'de çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan yeni yasa tasarısı mecliste kabul edilerek komisyona gönderildi. Tasarıya göre 13 yaş altına sosyal medya tamamen yasaklanırken, 13-16 yaş arası kullanıcılar yalnızca ebeveyn veya sınıf öğretmeni izni ve dijital yaş doğrulamasıyla platformlara erişebilecek.

Portekiz'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, mecliste kabul edilerek son halini alması için komisyona gönderildi.

13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

Tasarıya göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağları ve benzeri platformlara erişimi tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş grubundaki çocuklar ise ancak ebeveyn ya da sınıf öğretmeni izniyle sosyal medya kullanabilecek. Bu yaş grubundaki kullanıcılar için ayrıca yaş doğrulaması yapılacak dijital anahtar sistemi uygulanacak.

MECLİSTE GENİŞ DESTEK BULDU

Mecliste yapılan oylamada tasarı; Sosyalist Parti (PS), PAN ve Halk İçin Birlikte (JPP) partilerinin de desteğiyle kabul edildi.

Hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar (CDS-PP) ile Yeşil Parti, Özgür, Sol Blok ve bir PS milletvekili çekimser oy kullanırken, ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim (IL) tasarıya karşı çıktı.

Komisyona gönderilen tasarı, burada yapılacak değerlendirmelerin ardından yeniden meclis genel kuruluna getirilecek ve nihai oylama gerçekleştirilecek.

KURALLARA UYMAYAN ŞİRKETLERE AĞIR CEZA

Tasarıda sosyal medya platformlarına yönelik ciddi yaptırımlar da bulunuyor. Kurallara uymayan şirketlere 2 milyon avroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

