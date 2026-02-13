Haberler
Portekiz’den sosyal medya kısıtlaması! 13 yaş altına yasak, 13-16 yaşa ebeveyn izni geliyor
Giriş Tarihi: 13.02.2026 14:51
Portekiz'de çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan yeni yasa tasarısı mecliste kabul edilerek komisyona gönderildi. Tasarıya göre 13 yaş altına sosyal medya tamamen yasaklanırken, 13-16 yaş arası kullanıcılar yalnızca ebeveyn veya sınıf öğretmeni izni ve dijital yaş doğrulamasıyla platformlara erişebilecek.