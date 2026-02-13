Portekiz’den sosyal medya kısıtlaması! 13 yaş altına yasak, 13-16 yaşa ebeveyn izni geliyor

13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

Tasarıya göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağları ve benzeri platformlara erişimi tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş grubundaki çocuklar ise ancak ebeveyn ya da sınıf öğretmeni izniyle sosyal medya kullanabilecek. Bu yaş grubundaki kullanıcılar için ayrıca yaş doğrulaması yapılacak dijital anahtar sistemi uygulanacak.