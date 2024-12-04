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Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:16

Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı

Son dakika haberleri: Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar bugün de devam ediyor. Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalarda birçok bölge muhalif güçlere geçti. Suriye rejiminin en güçlü olduğu Hama kentinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG terör örgütü unsurları ise arındırılan bölgelere sızma girişiminde bulundu. İşte Suriye'de son dakika gelişmeleri…

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Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı

Suriye'nin Hama ilinde kent merkezinin 6 kilometre dışında Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Subay Okulu ile 87. Tugay isimli askeri bölgede de hakimiyet sağladı. Esad rejimi güçleriyle 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı

Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ⁠⁠Güney Serha, ⁠Mericib El-Cemelen, ⁠⁠Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

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Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı

Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında rejime bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge rejim karşıtı grupların eline geçti.

Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı

Öte yandan, rejime ait bir helikopterin, Hama'nın kuzeyindeki Mardes beldesine saldırı düzenlediği bildirildi.

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Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı

ESAD'IN KUZENİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Sosyal medyada da Beşşar Esad'in kuzeni Ali Munir Esad ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye'de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı. Ancak kuzen Esad hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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