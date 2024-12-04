Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
11:16
Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı
Son dakika haberleri: Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar bugün de devam ediyor. Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalarda birçok bölge muhalif güçlere geçti. Suriye rejiminin en güçlü olduğu Hama kentinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG terör örgütü unsurları ise arındırılan bölgelere sızma girişiminde bulundu. İşte Suriye'de son dakika gelişmeleri…