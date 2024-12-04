Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Esad rejiminin kalesi düşüyor! PKK terör örgütünden yeni saldırı

ESAD'IN KUZENİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Sosyal medyada da Beşşar Esad'in kuzeni Ali Munir Esad ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye'de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı. Ancak kuzen Esad hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.