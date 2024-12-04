Video Dünya Suriye'de neler oluyor, sıcak bölgede son durum ne? A Haber ekibi Halep sokaklarında... | Video
Suriye'de neler oluyor, sıcak bölgede son durum ne? A Haber ekibi Halep sokaklarında... | Video

Suriye'de neler oluyor, sıcak bölgede son durum ne? A Haber ekibi Halep sokaklarında... | Video

04.12.2024 | 10:42

Suriye'nin simge şehirlerinden Halep'te şimdi derin bir sessizlik hakim. A Haber ekibi sıcak bölgeden izlenimlerini aktardı....

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