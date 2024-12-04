Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar bugün de devam ediyor. Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalarda birçok bölge muhalif güçlere geçti. Suriye rejiminin en güçlü olduğu Hama kentinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rejim karşıtı muhalif grupların ilerlemesi drone kamerası tarafından böyle görüntülendi.