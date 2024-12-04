Video Dünya Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video
Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video

Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video

04.12.2024 | 13:22

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar bugün de devam ediyor. Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalarda birçok bölge muhalif güçlere geçti. Suriye rejiminin en güçlü olduğu Hama kentinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rejim karşıtı muhalif grupların ilerlemesi drone kamerası tarafından böyle görüntülendi.

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