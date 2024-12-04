Rejimin izlerinin silindiği Halep'te tarihi kalede zafer kutlaması | Video
Suriye'de muhalif grupların, Esad rejiminden geri aldığı Halep’te yaşayanlar tarihi kale çevresinde zafer kutlaması yaparak Esad'a ait poster ve bayrakları indirdi.
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