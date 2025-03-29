Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
15:06
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?
Altın, rekor üzerine rekor kırarken yatırımcının gözü sürekli yükselen fiyat tablosunda. Gram altın ons altından aldığı destekle sürekli olarak yükselen bir trend yakaladı. Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ilk kez altın alacakları çok net uyardı. Peki, elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı? İşte detaylar…