ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

440 DOLAR YÜKSELDİ

İlk kez altın alacak ya da altın alımı için fırsat kollayanlar için bu seviyelerin uygun olmadığını düşünüyoruz. Ons altının 3 aylık süreçte yüzde 17'lik getirisi var. 440 dolar civarında yükseldi. Teknik bir düzeltme hareketi gelmedi. Bu aşağı doğru teknik düzeltmeleri yapmadan yükselişlerine devam etme ihtimali zor.