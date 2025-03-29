Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Bayram sonrası piyasaları ne bekliyor? Hareketlilik ne kadar sürecek? | Video

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Bayram sonrası piyasaları ne bekliyor? Hareketlilik ne kadar sürecek? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli uyarılarda bulundu.