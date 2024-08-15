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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:59

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Bir yandan Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri bir yandan da jeopolitik riskleri fiyatlayan ONS, yönünü yukarı çevirdi. ONS öncülüğünde hareket eden gram altın da onu takip etti. Peki gram altın fiyatında son durum ne? Söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın nasıl fiyatladı? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dün ONS 2480 dolara kadar tırmanırken, gram altın fiyatı da tarihi zirvesine yakın olan 2700 TL seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları, dün saat 15:30'da açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra gerilese de kayıplarının bir kısmını bugün sabahın erken saatlerinde topladı. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ROTAYI YUKARI ÇEVİRDİ

Dün 2480 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. 2705 TL zirvesine yakın seyreden gram altın da ONS ile birlikte yön değiştirdi. Analistler, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimleri artıran bir haber akışı gelmesi durumunda ons altın fiyatının 2520-2540 dolar direnç seviyelerini test edebileceğini söylüyor. Böylece ONS'taki yükseliş gram altın fiyatında da yeni rekorlar getirebilir. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar...

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Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.684,89 TL
SATIŞ: 2.688,17 TL

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ:2.455,20 dolar
SATIŞ: 2.455,10 dolar

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.448,62 TL
SATIŞ: 2.451,61 TL

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