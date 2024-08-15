Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:59
Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Bir yandan Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri bir yandan da jeopolitik riskleri fiyatlayan ONS, yönünü yukarı çevirdi. ONS öncülüğünde hareket eden gram altın da onu takip etti. Peki gram altın fiyatında son durum ne? Söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın nasıl fiyatladı? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...