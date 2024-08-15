Altın fiyatları yükseliş trendine girdi! 15 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dün ONS 2480 dolara kadar tırmanırken, gram altın fiyatı da tarihi zirvesine yakın olan 2700 TL seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları, dün saat 15:30'da açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra gerilese de kayıplarının bir kısmını bugün sabahın erken saatlerinde topladı. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...