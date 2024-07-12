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Haberler Galeri Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? (12 Temmuz)
Giriş Tarihi: 12.07.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 11:16

Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? (12 Temmuz)

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi sonrası yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2.400 dolar psikolojik direncini kırarken, gram altın fiyatı da buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. Fed'in artık makas değişikliği yapması için en güçlü ipucu gelirken, Kapalıçarşı'da çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı tarafından hareketlilik yaşandı. Altın gram fiyatı başta olmak üzere işte son dakika gelişmeleri ve 12 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları...

METE DİRİCE
Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz

Altın gram fiyatı tarihi zirvesini gördü. ABD'de negatif enflasyonun açıklaması sonrası altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda hareketlilik yaşandı. Ons altın 2.400 psikolojik bandının üzerine yerleşirken, gram altın buradan esen rüzgarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

ABD'de haziran enflasyon verisi yüzde -0,1 gelerek sürpriz yaptı. Negatif enflasyon sonrası altın fiyatları yönünü yukarı kırdı.

Ons altın 2.424 dolar düzeyini test ederken, gram altın fiyatı da buradan aldığı destekle 2.561 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı tarafında tarihi zirve 2.552 TL düzeyinde bulunuyordu.

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Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de aylık enflasyonun negatife dönmesi ve yıllık rakamlarda da beklentilerin altında gelen yüzde 3'lük enflasyon, Fed'in 'Yüzde 2 enflasyon' hedefine yaklaştığını gösterdi.

Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz

FED MAKAS DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Yani Fed'in 2 yıldan fazla bir süredir devam ettirdiği sıkı duruştan genişlemeci duruşa geçmesi için en güçlü ipucu gelmiş oldu.

Bu durum 2024 yılı içerisinde özellikle yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin başlama ihtimalini güçlendirerek piyasalara can suyu oldu. Borsalar, altın piyasası ve kripto paralarda yükselişler görüldü.

Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası altın piyasası hareketlendi.

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.552,79
SATIŞ(TL) 2.553,24

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