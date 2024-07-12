Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? (12 Temmuz)

FED MAKAS DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Yani Fed'in 2 yıldan fazla bir süredir devam ettirdiği sıkı duruştan genişlemeci duruşa geçmesi için en güçlü ipucu gelmiş oldu.

Bu durum 2024 yılı içerisinde özellikle yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin başlama ihtimalini güçlendirerek piyasalara can suyu oldu. Borsalar, altın piyasası ve kripto paralarda yükselişler görüldü.