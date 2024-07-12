Giriş Tarihi: 12.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
11:16
Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? (12 Temmuz)
Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi sonrası yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2.400 dolar psikolojik direncini kırarken, gram altın fiyatı da buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. Fed'in artık makas değişikliği yapması için en güçlü ipucu gelirken, Kapalıçarşı'da çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı tarafından hareketlilik yaşandı. Altın gram fiyatı başta olmak üzere işte son dakika gelişmeleri ve 12 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları...