Elektrikte serbest tüketici modeli: Yeni sistem nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:41
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest tüketici limitini aşağı çekti. EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karar çerçevesinde ise yıllık 500 kilovatsaat üzeri tüketimi olan her abone serbest tüketici olarak tanımlandı. Böylece mevcutta hemen hemen herkes serbest tüketici konumuna erişirken, tüketiciler diledikleri bir tedarik şirketi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilecek.