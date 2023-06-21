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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hesapları değiştirdi! Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 13:36

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hesapları değiştirdi! Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Son dakika emekli zammı haberleri...Emekli maaşı Temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret, 6 aylık enflasyonun yüzde 18-19 bandında beklendiği ortamda refah payı ile yüzde 34 zam alması emekliye zam düzenlemesi için de beklentileri artırdı. Milyonların aklında hep aynı soru var: Temmuzda emekli maaşı zammı ne kadar olacak? TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı kesinleşecek. Buna ek zam ilave edilecek. Emekli zam oranı için de yeni formül masada yer alıyor. İki veri emekli zammı için referans olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

METE DİRİCE
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hesapları değiştirdi! Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli zammı düzenlemesi 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. 1,6 milyonu aşkın EYT'linin emekli maaşı bağlandı. Temmuz ayında TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Yeni asgari ücret yüzde 34 ile net 11.402 TL'ye yükseldi. Bundan sonra hem hükümeti hem de Meclis'i emekliye zam düzenlemesi ve memur zammı için hareketli günler bekliyor.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hesapları değiştirdi! Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

SIRADA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı sonrası Mart ayından itibaren emekliye zam düzenlemesi, memur zammı ve asgari ücret için çalışmalar başladı. 1 Temmuz itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücret yüzde 34 zam ile net 11 bin 402 TL, brüt 13 bin 414 liraya yükseldi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından sırada emekli ve memur zammı düzenlemesi yer alıyor.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hesapları değiştirdi! Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETTE YENİ REKOR

Yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla yüzde 34 artarak net 11 bin 402 TL'ye brüt ise 13 bin 414 TL'ye yükseldi. Ocak ayında 455 dolarlık alım gücü seviyesiyle tarihi rekorunu kıran asgari ücret bu kez 483 dolarlık alım gücüne ulaştı ve döviz bazlı zirvesini tazeledi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hesapları değiştirdi! Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

5 TEMMUZ GÜNÜ REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLACAK

6 aylık enflasyon rakamları 5 Temmuz günü saat 10:00'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını duyurması sonrası netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hesapları değiştirdi! Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olurken, Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Bu veriler Temmuz zammı öncesi ekonomistlerin son beklenti anketi oldu. Ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2,81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18,50 oldu. Yani kuvvetle muhtemel 6 aylık enflasyon yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.

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