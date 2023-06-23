Asgari ücret emekli maaşı hesabını değiştirdi! Emekliye zam ne kadar olacak? | Video

Emekli maaşı Temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret, 6 aylık enflasyonun yüzde 18-19 bandında beklendiği ortamda refah payı ile yüzde 34 zam alması emekliye zam düzenlemesi için de beklentileri artırdı. Milyonların aklında hep aynı soru var: Temmuzda emekli maaşı zammı ne kadar olacak? TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı kesinleşecek. Buna ek zam ilave edilecek. Emekli zam oranı için de yeni formül masada yer alıyor. İki veri emekli zammı için referans olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.