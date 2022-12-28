Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: EYT'lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 17:29

EYT SON DAKİKA: EYT'lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

EYT son dakika haberleri....Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için detaylar birkaç gün içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı ile birlikte 8 bin TL'yi bulan emekli promosyon hesabı yapmaya başladı. EYT'nin Ocak'ta Meclis'ten geçmesi durumunda Şubat'ta maaş hesaplama işlemleri başlayacak. EYT yasası ile birlikte birçok kişi hem emekli maaşı hem de emekli promosyonu alacak. Hangi banka ne kadar veriyor? EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak? İşte milyonlara emekli promosyonu ile birlikte EYT rehberi...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: EYT’lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

Son dakika haberler...Emeklilikte yaşa takılanlar bir yandan 'EYT şartları, yaş sınırı ne olacak' sorusuna yanıt ararken bir yandan da emeklilik hesapları yapmaya başladı. EYT yasası ile emeklilik hakkı elde edecek olanlara bir de emekli promosyon fırsatı doğacak.

  • Peki EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
  • Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?
  • İlk maaş ne zaman hesaplara yatacak?
  • Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İşte milyonların en çok merak ettiği detaylar...

EYT SON DAKİKA: EYT’lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

EYT'LİLERİN MAAŞ VE PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından birkaç gün içerisinde açıklanacak. Milyonlarca emekli bir yandan 'EYT şartları ne olacak? Yaş sınırı olacak mı' sorusuna yanıt ararken bir yandan maaş ve emekli promosyon hesapları yapılmaya başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT SON DAKİKA: EYT’lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

EYT YASASI OCAK'TA YÜRÜRLÜLÜKTE OLACAK

2022 yılının son Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" ifadelerini kullanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT yaş şartı ve sınırı konusuna değinerek "Bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

EYT yasası için detayların Aralık ayında duyurulması Ocak ayının ilk yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA: EYT’lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.

EYT SON DAKİKA: EYT’lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

EYT'de yaş şartı kaldırıldığında bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,9 milyon kişi bulunuyor. Daha açık ifade ile eğer EYT düzenlemesi içerisinde yaş sınırı gelmezse yasa çıktığı ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı 2 milyon civarında olacak.

Bu kişilerin 746 bini SSK'lı, 480 bini Bağ-Kur'lu, 400 bini memur ve 274 bini işsiz durumda bulunuyor.

SON DAKİKA