EYT SON DAKİKA: EYT’lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

Son dakika haberler...Emeklilikte yaşa takılanlar bir yandan 'EYT şartları, yaş sınırı ne olacak' sorusuna yanıt ararken bir yandan da emeklilik hesapları yapmaya başladı. EYT yasası ile emeklilik hakkı elde edecek olanlara bir de emekli promosyon fırsatı doğacak.

Peki EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

İlk maaş ne zaman hesaplara yatacak?

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İşte milyonların en çok merak ettiği detaylar...