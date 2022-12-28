EYT SON DAKİKA: EYT’lilere ÇİFTE GELiR fırsatı! 7.500 TL ek kazanç: Emeklilikte yaşa takılanlar hesaplara başladı...

EYT son dakika haberleri....Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için detaylar birkaç gün içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı ile birlikte 8 bin TL'yi bulan emekli promosyon hesabı yapmaya başladı. EYT'nin Ocak'ta Meclis'ten geçmesi durumunda Şubat'ta maaş hesaplama işlemleri başlayacak. EYT yasası ile birlikte birçok kişi hem emekli maaşı hem de emekli promosyonu alacak. Hangi banka ne kadar veriyor? EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak? İşte milyonlara emekli promosyonu ile birlikte EYT rehberi...