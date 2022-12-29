EYT SON DAKİKA: EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? | Video

EYT son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT yasası için çalışılan taslaklardan en geniş kapsamlısını onayladı. EYT'de yaş şartı tamamen kalktı ve 'EYT kimleri kapsıyor' sorusu yanıt buldu. Buna göre EYT düzenlemesi çoğunluğunu SSK ve Bağ-Kur'luların oluşturduğu 5,7 milyon kişiyi kapsayacak. Peki emeklilik için EYT başvuru süreci nasıl olacak? EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? Emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı.