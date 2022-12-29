Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: "Herhangi bir yaş sınırı olmayacak!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
00:12
01:13
01:38
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirdi | Video 27.12.2022 | 17:04
04:38
05:03
02:11
01:57
07:07
EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 26.12.2022 | 09:15
01:47
00:47
13:31
Çocukları merkezine alan örnek bir proje 25.12.2022 | 09:37
07:02
Asgari ücretle neler değişecek? Gözler şimdi emekli zammında | Video 23.12.2022 | 14:38
19:20
01:09
10:39
09:17
02:23
00:45
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj 21.12.2022 | 19:21
00:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
EYT Son Dakika Haberleri: Yıllardır gündemde olan EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi. Buna göre, 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. İşte ayrıntılar...