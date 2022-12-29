Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: "Herhangi bir yaş sınırı olmayacak!" | Video

EYT Son Dakika Haberleri: Yıllardır gündemde olan EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi. Buna göre, 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. İşte ayrıntılar...