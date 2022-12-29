EYT’lilere çifte ödeme! 10.000 TL’yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. EYT'de yaş şartı kalkarken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı ile birlikte emekli promosyon hesabını yapmaya başladı. Yasanın Ocak'ta Meclis'ten geçmesi durumunda Şubat'ta maaş hesaplama işlemleri başlayacak. EYT yasası ile birlikte birçok kişi hem emekli maaşı hem de emekli promosyonu alacak. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak? İşte milyonlara emekli promosyonu ile birlikte EYT rehberi...