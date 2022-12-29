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Haberler Galeri EYT'lilere çifte ödeme! 10.000 TL'yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 12:08

EYT'lilere çifte ödeme! 10.000 TL'yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. EYT'de yaş şartı kalkarken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı ile birlikte emekli promosyon hesabını yapmaya başladı. Yasanın Ocak'ta Meclis'ten geçmesi durumunda Şubat'ta maaş hesaplama işlemleri başlayacak. EYT yasası ile birlikte birçok kişi hem emekli maaşı hem de emekli promosyonu alacak. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak? İşte milyonlara emekli promosyonu ile birlikte EYT rehberi...

METE DİRİCE
EYT’lilere çifte ödeme! 10.000 TL’yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Son dakika haberler...Emeklilikte yaşa takılanlar için 'EYT şartları, yaş sınırı ne olacak' sorusu yanıt buldu. Yaş şartı tamamen kalktı. EYT yasası ile emeklilik hakkı elde edecek olanlara bir de emekli promosyon fırsatı doğacak. EYT'liler emeklilik hesapları yanında şimdi de emekli promosyon hesabı yapmaya başladı.

  • İlk maaş ne zaman hesaplara yatacak?
  • Emekli promosyon işlemleri için nelere dikkat edilmeli?
  • Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İşte emeklilikte yaşa takılanlar için maaş ve emekli promosyon konusunda en çok merak edilen detaylar...

EYT’lilere çifte ödeme! 10.000 TL’yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT'LİLERİN MAAŞ VE PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Düzenlemede yaş şartı tamamen kalktı. EYT'de yaş şartı tamamen kalktı. Milyonlarca EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

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EYT’lilere çifte ödeme! 10.000 TL’yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT YASASI OCAK'TA YÜRÜRLÜLÜKTE OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi için en geniş kapsamlı, yaş şartını içermeyen taslağı onaylayarak milyonlara müjde verdi. EYT meselesinde düğümü Başkan Erdoğan çözdü.

EYT yasası detaylar belli oldu. Yasanın Ocak ayının ilk yarısında Meclis'ten geçerek Başkan Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT’lilere çifte ödeme! 10.000 TL’yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

İşte emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde 5 madde...

  • 8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak
  • EYT yaş sınırı yok
  • 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak
  • SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
  • Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek
EYT’lilere çifte ödeme! 10.000 TL’yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.

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