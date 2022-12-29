EYT’lilere çifte ödeme! 10.000 TL’yi bulabilir: Emekli promosyon fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Son dakika haberler...Emeklilikte yaşa takılanlar için 'EYT şartları, yaş sınırı ne olacak' sorusu yanıt buldu. Yaş şartı tamamen kalktı. EYT yasası ile emeklilik hakkı elde edecek olanlara bir de emekli promosyon fırsatı doğacak. EYT'liler emeklilik hesapları yanında şimdi de emekli promosyon hesabı yapmaya başladı.

İlk maaş ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli promosyon işlemleri için nelere dikkat edilmeli?

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İşte emeklilikte yaşa takılanlar için maaş ve emekli promosyon konusunda en çok merak edilen detaylar...