Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini 2. güne taşıdı. Dün 2412-2470 dolar gibi geniş bir aralıkta fiyatlanan ONS, bir kez daha 2470 doların üzerinden yönüne aşağı çevirse de yükseliş görünümünü sürdürdü. Gram altın fiyatı da ONS'u takip etti. Peki gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte bugünün canlı altın fiyatları...