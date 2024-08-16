Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:38
Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükselişini güçlendiriyor. Dün geniş bant aralığında dalgalanan ons altın, ABD'den gelen verilerle kısa dönemde geriledi. ONS'u takip eden gram altın fiyatı da beraberinde düştü. Ancak altın fiyatları tarafındaki yükseliş görünümü bozulmadı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Peki gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...