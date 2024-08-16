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Haberler Galeri Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:38

Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükselişini güçlendiriyor. Dün geniş bant aralığında dalgalanan ons altın, ABD'den gelen verilerle kısa dönemde geriledi. ONS'u takip eden gram altın fiyatı da beraberinde düştü. Ancak altın fiyatları tarafındaki yükseliş görünümü bozulmadı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Peki gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini 2. güne taşıdı. Dün 2412-2470 dolar gibi geniş bir aralıkta fiyatlanan ONS, bir kez daha 2470 doların üzerinden yönüne aşağı çevirse de yükseliş görünümünü sürdürdü. Gram altın fiyatı da ONS'u takip etti. Peki gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte bugünün canlı altın fiyatları...

Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ JACKSON HOLE'DE

Altın fiyatları göstergeleri yeşil yanmaya devam ediyor. 2400 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdüren ONS, Orta Doğu'dan ve ABD'den gelen haber akışıyla dalgalanıyor. Ons altın bu sabah 2450-2460 dolar bandında hareket ederken, gram altın fiyatında 2680 destek seviyesi çalışıyor. Tarihi zirvesi olan 2705 TL'yi bu hafta 3 kez gören gram altın, ONS'u takip ediyor. Ons altın fiyatındaki olası bir geri çekilme gram altın fiyatında da bir alım fırsatı oluşturuyor. Öte yandan piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'in gelecek hafta Jackson Hole'de yapılacak toplantıda vereceği mesajları bekliyor. Peki gelişmeler sonrası altın fiyatları hangi seviyeden fiyatlanıyor? İşte merak edilen rakamlar...

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Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.670,23 TL
SATIŞ: 2.670,58 TL

Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.456,01 dolar
SATIŞ: 2.456,33 dolar

Gram altın tarihi zirvesini 3 kez test etti! 16 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.448,28 TL
SATIŞ: 2.472,00 TL

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