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Haberler Galeri İstanbul'a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor
Giriş Tarihi: 06.04.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 15:44

İstanbul'a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin, "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk" dedi. İstanbul'un 1.100 kilometrelik bir metro hattına ihtiyacı olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Şehrin her köşesine raylı sistemi eriştirmek gerekiyor ama maalesef başkaları ne bunların farkında ne de iş yapmaya gönülleri var" ifadelerini kullanarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

İstanbul’a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulunarak projede gelinen son aşamaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başlayan Karaismailoğlu, deprem nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul’a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor

'AFETZEDELERE RAHAT BİR NEFES ALDIRANA KADAR DA YANLARINDAYIZ'

Karaismailoğlu, devlet millet el ele vererek yapılan çalışmaların aynı azimle sürdüğüne ve süreceğine işaret ederek, afetzedelere rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Acil gündemin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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İstanbul’a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor

'KAZLIÇEŞME SİRKECİ HATTI, YAYA ODAKLI YENİ NESİL BİR ULAŞIM PROJESİDİR'

Bu çerçevede İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mız gibi Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mız da İstanbul'da devam eden önemli kent içi projelerimizden biridir. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz.

Bakanlık olarak öncülük ettiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı çevre hassasiyetiyle yapıyoruz. Bütünsel kalkınma esaslı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz."

İstanbul’a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor

"İSTANBULLULARIN HAYATINA KALICI OLARAK DOKUNAN BİR BÜYÜK BİR ESERİ DAHA TAMAMLIYORUZ"

Adil Karaismailoğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerinin gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

İstanbul’a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM PROJESİ KAPSAMINDAKİ ALANLAR

Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattın, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacağını bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu proje; bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak. Ayrıca, Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa ettik.

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