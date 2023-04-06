İstanbul’a yeni metro müjdesi! İBB yapmadı Bakanlık tamamlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin, "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk" dedi. İstanbul'un 1.100 kilometrelik bir metro hattına ihtiyacı olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Şehrin her köşesine raylı sistemi eriştirmek gerekiyor ama maalesef başkaları ne bunların farkında ne de iş yapmaya gönülleri var" ifadelerini kullanarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.