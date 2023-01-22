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Haberler Galeri İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:58

İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İlklerin ve enlerin projesinde geri sayım başladı. İBB'nin halka hizmette uzak kaldığı bir projeyi daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi. Metronun hızla hizmete girmesi için Bakanlık toplamda 34 kilometre uzunluğunda olan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en hızlı metrosunu yaptı. Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul'un trafik yükü azalarak İstanbul Havalimanı'na ulaşım konforlu hale gelecek.

İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Mühendislik harikası olan İstanbul Havalimanı Metrosu'nda 34 kilometrelik Kağıthane-Göktürk-İstanbul Havalimanı kısmının açılışına saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girecek olan İstanbul Havalimanı Metrosu ile Bakanlık bir çok ilke imza attı. Rekorların kırıldığı projede günlük ortalama 1.156 uçuş ile Avrupa'nın lideri olan İstanbul Havalimanı'na ulaşım daha da kolaylaşacak.

İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

"MEVCUT ALTYAPILAR OLMASAYDI KİMSE BU ŞEHRE GİREBİLİR MİYDİ?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yaşanan trafik sorununun şehrin iyi yönetilmemesinden kaynaklandığını belirterek, "Bu yıl 15 milyonun üzerinde turist geldi. Mevcut altyapılar olmasaydı kimse bu şehre girebilir miydi? İstanbul Havalimanı'nın, Avrasya Tüneli'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünün. İstanbul kendi kendine yetemediği zaman dışarıdan kimse gelir mi? Bunlar da yeterli değil. Çünkü İstanbul sürekli yatırım ister. Çünkü buradaki hareketliği artırmak lazım. İstanbul iyi yönetilmek ister. Sadece metro yatırımları da değil, birinci şarttır ama İETT ile, taksi ile, minibüsleri ile birbirini tamamlayan sistemler, entegrasyonlar yapmak lazım" diye konuştu.

Türkiye'nin en hızlısı açılış için hazır! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılıyor | Video

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İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

"NE ÖYLE BİR HEYECAN NE DE ÖYLE BİR DERTLERİ VAR"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro çalışmalarında başarısız bir yönetim sergilediğini belirterek şunları kaydetti:

"Birinci şart, metroların bir an önce bitirilmesi lazım. İstanbul ulaşım ana planı, bize toplamda 1.100 kilometre metro hattı yapılması gerektiğini söylüyor. Şu an İstanbul'da 284 kilometre işletilen metro hattı var. Bunların da tamamı 2019 yerel seçimleri öncesi yapılmıştı. Sabiha Gökçen bağlantısını bitirdik. İstanbul'un metrolarına bu hafta sonu da 34 kilometre daha ekliyoruz. Önümüzdeki ay 6 kilometre daha ekleyeceğiz. Sırf bizim yaptıklarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 380 kilometre oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bitirmesi gereken tam 100 kilometre metro hattı var. Ama maalesef öyle bir heyecan da yok, öyle bir dert de yok.

İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Bize Başakşehir-Kayaşehir arasındaki metro hattını yapmayacaklarını söyleyince biz de burayı devraldık. Devraldığımızda buranın yapım oranı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosuna paralel Mahmutbey-Esenyurt metrosu var, onun da ilerleme hızı yüzde 1'di. Onun da güneyinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı'ya bağlayan 9 kilometrelik bir metro hattı var, onun da ilerleme hızı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosunu yüzde 5'ten devraldık, bugün bitiriyoruz. Diğer iki metro hattının üzerinden 4 yıl geçti, hiçbir çalışma yok. Yüzde 5'te duruyor. Üzerinden 4 yıl geçti. Ya siz belediyesiniz. Belediyelere de devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunların içerisinde metrolar var, yollar var. Ama maalesef paralar da ortada yok, iş de ortada yok. Bunun hesabını milletimiz zamanı gelince sandıkta soracaktır."

İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

SAYILI ÜLKEDE KULLANILAN SİSTEM YERLİ OLARAK TASARLANDI

Dünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen akıllı tünel konseptiyle yapılan İstanbul Havalimanı Metro Hattı, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı.

İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek. Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve milli hamlenin bir başka örneğini teşkil edecek. Hatta yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak. Mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunulacak araçlarda ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak.

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