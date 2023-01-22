Bakan Karaismailoğlu, A Haber'de Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını anlattı | Video
İlklerin ve enlerin projesinde geri sayım başladı. İBB'nin halka hizmette uzak kaldığı bir projeyi daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi. Bakanlık toplamda 34 kilometre uzunluğunda olan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en hızlı metrosunu yaptı. Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul'un trafik yükü azalarak İstanbul Havalimanı'na ulaşım konforlu hale gelecek.
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