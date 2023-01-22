Türkiye’nin en hızlısı açılış için hazır! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılıyor | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışı bugün yapılacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattıyla ilgili paylaşımda bulundu.