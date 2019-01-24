Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmanın şifreleri
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmanın şifreleri
Geçtiğimiz hafta, Ziraat ve Vakıfbank'ın peş peşe açıkladığı kredi kartı borç yapılandırması kampanyasına, Halkbank da dahil olmuştu. Kart borçluları için müjde niteliğinde olan bu kampayanın detayları nelerdir? Kimler yararlanabilir? Nasıl Başvurulur? Gerekli belgeleri nelerdir? İşte 10 soruda Halkbank kredi kartı yapılandırmasının şifreleri...
Giriş Tarihi: 24.01.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 09:35