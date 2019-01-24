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  • Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmanın şifreleri

borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmanın şifreleri

Geçtiğimiz hafta, Ziraat ve 'ın peş peşe açıkladığı borç yapılandırması kampanyasına, Halkbank da dahil olmuştu. Kart borçluları için müjde niteliğinde olan bu kampayanın detayları nelerdir? Kimler yararlanabilir? Nasıl Başvurulur? Gerekli belgeleri nelerdir? İşte 10 soruda Halkbank kredi kartı yapılandırmasının şifreleri...

Giriş Tarihi: 24.01.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 09:35
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

borçları aylık yüzde 1.1'den başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek. Bankada kredi kartı olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018'e kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında. Kampanya için son başvuru tarihi ise belirlenmedi.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

1 - Hangi borçlar kredi kapsamında?

Bankada olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018 tarihine kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında.

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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

2 - Banka müşterisi olma şartı var mı?

Bankada bireysel sahipleri Halk Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

3 - Başka bankadaki kredi kartı borcu için de kredi kullanılabiliyor mu?

Bankanın bireysel sahipleri, hem bankadaki hem de diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını yapılandırmak için Halk Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

4 - Hangi tarihler arasında başvuru yapılabilecek?

Bankadaki ve diğer bankalardaki kart borçlarını yapılandırmak isteyen müşteriler 22 Ocak 2019'dan itibaren başvuru yapabiliyor. Kampanya için son başvuru tarihi belirlenmedi.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

5 - Dosya masrafı, sigorta gibi masraflar var mı?

Halk Destek Kredisi'nin yüzde 0.5 (Binde 5) oranında tahsis ücreti olacak. Hayat sigortası yaptırmayı kabul eden müşteriler krediden yararlanabilecek.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 10 soruda yapılandırmasının şifreleri

6 - Başvuru için hangi belgeler gerekiyor?

Maaşını bankadan almayan müşteriler için gelir belgesi talep ediliyor.

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