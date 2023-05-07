Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan tarihi İstanbul mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!
Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 18:22

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan tarihi İstanbul mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

Son dakika haberi...İstanbul'da yüzyılın mitinginde 1,7 milyon vatandaşa hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. Salı günü kamu işçileri zammı için açıklamanın geleceğini bildiren Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Seçimden sonra 7500 TL üzeri emekli maaşlarına düzenleme gelecek. Asgari ücretl 8 bin 500 liranın üzerine çıktı. Gelişmelere göre bunu tekrar gözden geçireceğiz. Sadece enflasyon değil refah payı da olacak. Kamu işçisinin zam oranını Salı Günü kamu oyuna açıklayacağım" dedi. Erdoğan, Temmuz'da memur maaşlarına enflasyon farkının yanında refah payı verileceğini müjdeledi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan tarihi İstanbul mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

Son dakika haberleri...Asgari ücret, emekli ve memur zammı Temmuz'da refah payı ile belirlenecek. Tarihi İstanbul Mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi rakamlara göre 1,7 milyon vatandaşa hitap ederken müjdeleri peş peşe sıraladı. Erdoğan, 700 kamu işçisini heyecanlandıran açıklamasını yaptı ve tarih verdi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan tarihi İstanbul mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ İSTANBUL MİTİNGİNDE ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi İstanbul Mitinginde 1,7 milyon vatandaşa seslendi. Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan tarihi İstanbul mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

"MAAŞLAR ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK"

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan tarihi İstanbul mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler Ocak 2023 dönemnide asgari ücret, emekli-memur zammı için olurken arada dönemde ise en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan tarihi İstanbul mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKOR KIRDI

Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor kırdı. Dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandını aşarak bir rekor da döviz bazlı kırdı. Temmuz 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak yüzde 30'luk ara zam ile asgari ücreti 5500 TL'ye yükseltti. Bir önceki dönemde de asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. İşçinin yanında işveren de korundu. Ocak 2022'den Ocak 2023'e asgari ücret yüzde 100 artış kaydederek enflasyon rakamlarının çok üzerinde gerçekleşti.

SON DAKİKA