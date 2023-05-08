Emeklilikte kural değişiyor! Az primle yüksek maaş avantajı | Video

Küçük esnafın emeklilik için gerekli gün sayısının 7.200'e inmesiyle birlikte, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı değişecek. Böylece az primle, yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak. İşte SABAH'ın derlediği rehber niteliğindeki bilgiler