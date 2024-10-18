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Haberler Galeri SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.10.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:16

SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları rallisi ara ara soluk verse de sonrasında kaldığı yerden yükselişine devam ediyor. Rekor yorgunluklarıyla soluk verip sonra ralliye dönen altın, yeni rekorlarla tekrar en ön saftaki yerine geçiyor. Bu yıl 39 kez rekor kıran altın fiyatları, emtia yarışının lideri konumunda yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan ons altın, bugün 2 bin 700 dolar bandını aşarak yeni bir rekora imza attı. Beraberinde gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı da yükseldi. İşte 18 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerle güvenli liman özelliğini güçlendirerek yeni rekorlara imza atıyor. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31 değer kazanan ons altın, 2 bin 714 dolar ile zirvesini yenilerken beraberinde gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı da yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları yıl boyunca yeni zirvelerini test ederek yükselmeye devam etti. Yatırımcısına yüzde 31 getiri sağlayan altın fiyatları, en son 1969 yılında Petrol Krizi ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sürecinde bu denli yüksek momentumlu bir hareket yaşadı. 1969 yılında 54 kez tarihi zirvesini yenileyen altın, bu yıl 39 kez tarihi zirvesini artırarak genişledi. Özellikle son 3 aylık performansı bunu gözler önünü koyuyor. Merkez bankalarının geçen yıla göre az olsa da düzenli şekilde devam eden alımları da söz konusu yükselişlere destek veriyor. Bununla birlikte Fed'in sıkı para politikasının sonuna gelmesi ve faiz indirimi döngüsüne başlaması da altın tarafına ciddi bir momentum sağladı.

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SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR

Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor. Doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesi de altının alternatif maliyetini artırıyor. Bu kapsamda Orta Doğu'da İsrail'in devam eden saldırılarıyla artan çatışmalar ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlarından destek bulan ons altın yeni bir rekor kırdı.

SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Seneye 2.065 dolardan başlayan ons altın, 2 bin 714 dolara çıkarak zirvesini yeniledi. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31 değer kazanan ons altın, yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansı olacak.

SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTINA HİNDİSTAN DESTEĞİ

Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor. Öte yandan, altın fiyatları tarafındaki söz konusu performansın dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi de dikkati çekiyor.

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