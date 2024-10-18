Giriş Tarihi: 18.10.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
12:16
SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Son dakika haberi: Altın fiyatları rallisi ara ara soluk verse de sonrasında kaldığı yerden yükselişine devam ediyor. Rekor yorgunluklarıyla soluk verip sonra ralliye dönen altın, yeni rekorlarla tekrar en ön saftaki yerine geçiyor. Bu yıl 39 kez rekor kıran altın fiyatları, emtia yarışının lideri konumunda yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan ons altın, bugün 2 bin 700 dolar bandını aşarak yeni bir rekora imza attı. Beraberinde gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı da yükseldi. İşte 18 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...