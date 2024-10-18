SON DAKİKA: Rallinin galibi altın fiyatları oldu! YENİ REKOR geldi: 18 Ekim 2024 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları yıl boyunca yeni zirvelerini test ederek yükselmeye devam etti. Yatırımcısına yüzde 31 getiri sağlayan altın fiyatları, en son 1969 yılında Petrol Krizi ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sürecinde bu denli yüksek momentumlu bir hareket yaşadı. 1969 yılında 54 kez tarihi zirvesini yenileyen altın, bu yıl 39 kez tarihi zirvesini artırarak genişledi. Özellikle son 3 aylık performansı bunu gözler önünü koyuyor. Merkez bankalarının geçen yıla göre az olsa da düzenli şekilde devam eden alımları da söz konusu yükselişlere destek veriyor. Bununla birlikte Fed'in sıkı para politikasının sonuna gelmesi ve faiz indirimi döngüsüne başlaması da altın tarafına ciddi bir momentum sağladı.