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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları
Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 17:04

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

Asgari ücret son dakika haberleri...Yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı ve TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkilileri dahil 15 kişinin tam mutabakatı ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak rakam açıklandı. 'Asgari ücret ne kadar oldu' sorusu yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşu sonrası yeni asgari ücret yüzde 34 zam oranı ile net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 lira olarak açıklandı. Asgari ücret 483 dolarlık alım gücüne erişerek tarihi zirvesine yükseldi. Asgari ücrete ara zam oranının açıklanması sonra Başkan Erdoğan uzlaşma kültürüne dikkat çekerek, "Emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Yeni işçi, işçveren primleri ve işveren maliyeti dahil asgari ücret hesaplama tabloları netleşti.

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından işçi, işveren ve hükümetin tam mutabakatıyla açıklandı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 liraya yükselen asgari ücret net 11.402 liraya çıktı. Asgari ücret zammı enflasyon rakamalrının çok üzerinde 34 olarak belirlendi. Yine Ocak döneminde 455 dolar ile tarihi rekorunu gören asgari ücret, Temmuz zammı ile beraber 483 doları gördü ve rekor tazeledi. Asgari ücrete ara zam için son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 34'Ü AŞTI

  • Yeni asgari ücret ne kadar oldu?
  • Asgari ücret zammı refah payı ile açıklandı
  • Asgari ücret döviz bazlı tarihi zirvesine yükseldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın dün akşam saatlerinde görüşmesi sonrası yeni rakam belli oldu. TÜRK-İş, TİSK ve hükümet 3. ve son toplantısını gerçekleştirdi ve yeni asgari ücreti açıkladı. Böylece 'Asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu mu' sorusu yanıt buldu.

Asgari ücret 2023, Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8 bin 506 TL'ye brüt ise 10 bin 8 TL'ye çıkarak rekor kırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümet Mart ayında yeni asgari ücret için çalışmalara başladı.

2023 seçimlerinin sonuçlanması ve yeni kabinenin belli olması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için TÜRK-İş ve TİSK'e çağrıda bulundu. Yaklaşık 10 günlük bir süreçte 3 toplantı gerçekleştiren komisyon tam mutabakat ile yeni asgari ücreti belirledi.

Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL brüt 13 bin 414 TL olarak belirlendi.

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SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZLI TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Asgari ücret tarihinde ilk kez 482 dolar seviyesini aşarak döviz bazlı rekorunu kırdı (1 dolar= 23,63 TL)

Asgari ücret son 1 yılda yüzde 107 artarken, 22 yıldaki artış 61 kat olarak dikkat çekti.

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SON DOKUŞUNU BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI

Asgari ücrette son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesi sonrası yaptı. Başkan Erdoğan 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolası doğrultusunda hükümete asgari ücret zammı görüşmeleri sırasında işçi tarafına daha yakın olunması doğrultusunda talimat vermişti.

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

BAŞKAN ERDOĞAN: UZLAŞI KÜLTÜRÜ İÇİNDE EMEĞİ GEÇEN TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yeni asgari ücretin belli olması sonrası Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

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