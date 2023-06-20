SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 34'Ü AŞTI

Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın dün akşam saatlerinde görüşmesi sonrası yeni rakam belli oldu. TÜRK-İş, TİSK ve hükümet 3. ve son toplantısını gerçekleştirdi ve yeni asgari ücreti açıkladı. Böylece 'Asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu mu' sorusu yanıt buldu.

Asgari ücret 2023, Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8 bin 506 TL'ye brüt ise 10 bin 8 TL'ye çıkarak rekor kırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümet Mart ayında yeni asgari ücret için çalışmalara başladı.

2023 seçimlerinin sonuçlanması ve yeni kabinenin belli olması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için TÜRK-İş ve TİSK'e çağrıda bulundu. Yaklaşık 10 günlük bir süreçte 3 toplantı gerçekleştiren komisyon tam mutabakat ile yeni asgari ücreti belirledi.

Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL brüt 13 bin 414 TL olarak belirlendi.