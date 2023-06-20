SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret 2023 net 11 bin 402 TL: İşte brüt, net ve işveren maliyeti hesaplama tabloları

Asgari ücret son dakika haberleri...Yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı ve TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkilileri dahil 15 kişinin tam mutabakatı ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak rakam açıklandı. 'Asgari ücret ne kadar oldu' sorusu yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşu sonrası yeni asgari ücret yüzde 34 zam oranı ile net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 lira olarak açıklandı. Asgari ücret 483 dolarlık alım gücüne erişerek tarihi zirvesine yükseldi. Asgari ücrete ara zam oranının açıklanması sonra Başkan Erdoğan uzlaşma kültürüne dikkat çekerek, "Emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Yeni işçi, işçveren primleri ve işveren maliyeti dahil asgari ücret hesaplama tabloları netleşti.