SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı | Video

Son dakika haberi: Asgari ücret 2023 son durum haberleri... Asgari ücret zammı açıklandı. Nefesler tutuldu. Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşti. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Toplantının ardından Bakan Işıkhan açıklama yapıyor. Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak ygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek.