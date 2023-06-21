Asgari ücrete tarihi zam! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler | Video
Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret tam mutabakatla 11 bin 402 lira oldu. Erdoğan'ın dokunuşuyla yapılan yüzde 34 zamla dolar bazında rekor kırılırken, işverene destek 400 liradan 500 TL'ye çıktı. Son 1 yılda yüzde 107, 2 yılda yüzde 303 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaş da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak. İşte artış sağlananan bazı ödemeler.
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