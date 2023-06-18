ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK’in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret zammı için belirleyici olacak haftaya giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 2023 Temmuz zammı için yarın gerçekleşecek. Bu toplantı sonrasında TİSK ve TÜRK-İş'in rakamları masaya yatırması bekleniyor. Asgari ücrete ara zam ile birlikte sadece taban ücretler değil onun üzerinde maaş alan tüm çalışanların geliri artacak. Yeni asgari ücret doğrudan 7 milyon vatandaşı dolaylı yoldan da diğer tüm ücret ve ödemeleri etkilediğinden 85 milyonu etkiliyor. Öte yandan Sabah.com.tr işçi temcilcisi ve işveren temsilcisi TÜRK-İş'in talebine ulaştı. Asgari ücrete zam konusunda son dokuşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? İşte asgari ücret 2023 hesaplama tabloları ve tüm detaylar...