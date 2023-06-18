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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK'in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 12:42

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK'in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret zammı için belirleyici olacak haftaya giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 2023 Temmuz zammı için yarın gerçekleşecek. Bu toplantı sonrasında TİSK ve TÜRK-İş'in rakamları masaya yatırması bekleniyor. Asgari ücrete ara zam ile birlikte sadece taban ücretler değil onun üzerinde maaş alan tüm çalışanların geliri artacak. Yeni asgari ücret doğrudan 7 milyon vatandaşı dolaylı yoldan da diğer tüm ücret ve ödemeleri etkilediğinden 85 milyonu etkiliyor. Öte yandan Sabah.com.tr işçi temcilcisi ve işveren temsilcisi TÜRK-İş'in talebine ulaştı. Asgari ücrete zam konusunda son dokuşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? İşte asgari ücret 2023 hesaplama tabloları ve tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK’in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret için geri sayım başladı. Rakamların masaya yatırılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı için nefesler tutuldu. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon yeniden toplanarak uzlaşma zemini arayacak. Ocak 2023'te asgari ücret yüzde 54,7 artarak brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506 TL olarak Türk Lirası cinsinden rekor kırdı. Bu dönem asgari ücret 455 dolar alım gücü ile bir rekor da döviz bazlı kırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni asgari ücret için işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor. Yeni asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? Türkiye'nin en önemli gündem maddesi yeni haftada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı olacak.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK’in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ AÇIKLANACAK

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK’in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran Pazartesi saat 14:00'de başlayacak. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katılacak. Bu toplantıda TÜRK-İş ve TİSK doğrudan rakam paylaşacak. Hükümet, Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirecek.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK’in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA DOĞRUDAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümete gerekli talimatını verdi. Erdoğan'ın talimatı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında hakem rolünü üstlenen hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Erdoğan açıklayacak: İşte TÜRK-İş ve TİSK’in talebi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. 2. toplantı yeni asgari ücret için belirleyici olacak en kritik toplantı olarak göze çarpıyor. Sabah.com.tr işçi tarafı TÜRK-İş ve işveren tarafı TİSK'in taleplerine ulaştı.

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