Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul'un can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Boğaz'daki sıkıntıların kaldırılması da bir başka amaç... Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.
35 AYRI ÜLKEDEN 3500 KİŞİ GÖREV ALDI
Bize sorulmadı diyorlar. Projenin tamamı bilime uygun yapıldı. Bize sorulmadı diyenlere buradan sesleniyorum. Kime sorulması gerektiyse ona soruldu. Yahu bu ülkede dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken bugün nasıl çıldırıyorsanız, öyle çıldırdınız. Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştınız, çıldırdınız ama yaptık. Osman Gazi'yi, Avrasya Tüneli'ni yaptık, önünü kesmeye çalıştınız.