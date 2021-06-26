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Haberler Galeri Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 26.06.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 15:35

Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "çılgın proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un temelini bugün atarken, Kanal İstanbul'un inşaat alanındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul'un temel atma töreninde çok önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "ugün Türkiye'nin kalkınmasında yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi

İstanbul'dan günümüzde 45 bin gemi Boğaz'dan geçiyor. Şehir içinde sadece 54 iskelede 500 binlik insan trafiği sözkonusudur. Her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Boğaz'dan geçen gemilerin boyları 50 metreden 350 metreye kadar yükseldi. Bu şehir için ciddi bir risk anlamına geliyor. Çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizimizdeki doğal canlıların da yaşamları çok büyük yıkım yaşıyor.

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Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi

"KANAL İSTANBUL'A İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KURTARMA PROJESİ OLARAK BAKIYORUZ"

Yaşı ilerlemiş İstanbulluların Boğaz'da haftalarca yanan gemi hafızalarındadır. Buradan Z kuşağına sesleniyoırum. Bu olan bitenler 19-20 yıldır olan bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor. Kabataş'ta dev bir svaş gemisinin karaya sürüklenmesinin yarattığı endişeyi unutmadık. Büyük gemilerin geçişi için Boğaz'ın kapatılmak zorunda olması ciddi soruna yol açıyor. Yapılan projeksiyonlar, 2023'te buradan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağını gösteriyor. İstanbul'dan güvenli geçiş sayısı 25 bindir. Ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zillerini çalmaya başlayalı çok oldu. Marmara'daki müsilaj sorunu... Nedir, bu durum diye, yandık diyoruz.

Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul'un can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Boğaz'daki sıkıntıların kaldırılması da bir başka amaç... Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.

35 AYRI ÜLKEDEN 3500 KİŞİ GÖREV ALDI

Bize sorulmadı diyorlar. Projenin tamamı bilime uygun yapıldı. Bize sorulmadı diyenlere buradan sesleniyorum. Kime sorulması gerektiyse ona soruldu. Yahu bu ülkede dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken bugün nasıl çıldırıyorsanız, öyle çıldırdınız. Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştınız, çıldırdınız ama yaptık. Osman Gazi'yi, Avrasya Tüneli'ni yaptık, önünü kesmeye çalıştınız.

Türkiye'nin gurur günü: Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi

Sizi dinlesek bunlar yapılamayacaktı. Bizden önceki büyüklerimiz, 1.Köprü'yü yaptı, karşı çıktınız, FSM yapıldı karşı çıktınız. Sizi dinlemiş olsalardı bugün ne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacaktı ne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olacaktı. Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bu, bir çeşme musluk takma töreni değil.

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