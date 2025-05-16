Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?

Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Türkiye, Rusya ve ABD'li yetkililer ile görüşmek için oluşturulan heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık ediyor.