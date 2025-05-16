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Haberler Galeri Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:03

Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?

Son dakika haberleri: Türkiye öncülüğünde barış müzakereleri için bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün gerçekleşmesi beklenen görüşmesi bugün tamamlanacak. Diplomasi trafiğinde dün gün boyu yapılan karşılıklı açıklamalardan sonra Ukrayna heyetinin gelmemesinin ardından gözler bugüne çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, dün Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra Ukrayna heyetine katılacak isimleri açıkladı. Rusya-Ukrayna masası bugün bir kez daha İstanbul'da kuruldu. Dolmabahçe'ye ulaşan heyetler arasında görüşmeler sürerken Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmeleri sona erdi.

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Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?

Son dakika haberleri: Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini sürdürecek heyetler Kiev'in de açıklamasıyla netleşti. İlk olarak 2022 yılında Türkiye öncülüğünde diplomasi masasına oturan tarafların dün İstanbul'da buluşması bekleniyordu.

Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?

Yoğun diplomasi trafiğinde tarafların arasında gün boyu karşılıklı açıklamalar yaşandı. Rus heyeti saatlerce Ukrayna delegasyonunun gelmesini bekledi. Ankara'ya gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam saatlerinde yeni bir açıklamada bulundu.

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Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?

Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Türkiye, Rusya ve ABD'li yetkililer ile görüşmek için oluşturulan heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık ediyor.

Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?

GÖRÜŞME SAATLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan yapılan son dakika açıklamasında görüşmelerin saatleri de açıklandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı saat 10.45'te, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı saat 12.30'te başlayacak." ifadeleri yer aldı.

Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?

Barış masası için heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı.

SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video