Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
12:03
Barış müzakerelerinde yeni gün! Gözler bir kez daha İstanbul’da: Rusya-Ukrayna açmazında neler olacak?
Son dakika haberleri: Türkiye öncülüğünde barış müzakereleri için bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün gerçekleşmesi beklenen görüşmesi bugün tamamlanacak. Diplomasi trafiğinde dün gün boyu yapılan karşılıklı açıklamalardan sonra Ukrayna heyetinin gelmemesinin ardından gözler bugüne çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, dün Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra Ukrayna heyetine katılacak isimleri açıkladı. Rusya-Ukrayna masası bugün bir kez daha İstanbul'da kuruldu. Dolmabahçe'ye ulaşan heyetler arasında görüşmeler sürerken Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmeleri sona erdi.