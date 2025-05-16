Video Haber Bakan Fidan'dan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında önemli açıklamalar | Video
Bakan Fidan'dan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında önemli açıklamalar | Video

Bakan Fidan'dan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında önemli açıklamalar | Video

16.05.2025 | 13:49

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında "Barış için her türlü katkıyı yapmakta hazırız" açıklamasında bulundu.

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