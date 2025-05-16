Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi: "İstanbul'da çıkan sonuçtan memnunuz" | Video

Rusya-Ukrayna masası bugün bir kez daha İstanbul'da kuruldu. Dolmabahçe'ye ulaşan heyetler arasında görüşmeler sürerken Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmeleri sona erdi. Müzakerelerin ikinci turu kapsamında Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı da gerçekleşti. Üçlü zirvenin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi. İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "(Rusya'yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı. Rusya, "İstanbul'dan çıkan sonuçtan memnunuz" açıklamasını yaptı.