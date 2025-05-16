Video Haber Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi: "İstanbul'da çıkan sonuçtan memnunuz" | Video
Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi:

Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi: "İstanbul'da çıkan sonuçtan memnunuz" | Video

16.05.2025 | 16:51

Rusya-Ukrayna masası bugün bir kez daha İstanbul'da kuruldu. Dolmabahçe'ye ulaşan heyetler arasında görüşmeler sürerken Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmeleri sona erdi. Müzakerelerin ikinci turu kapsamında Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı da gerçekleşti. Üçlü zirvenin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi. İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "(Rusya'yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı. Rusya, "İstanbul'dan çıkan sonuçtan memnunuz" açıklamasını yaptı.

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