Video Haber SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video

SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video

16.05.2025 | 11:17

Son dakika haberleri: Türkiye öncülüğünde barış müzakereleri için bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün gerçekleşmesi beklenen görüşmesi bugün tamamlanacak. Diplomasi trafiğinde dün gün boyu yapılan karşılıklı açıklamalardan sonra Ukrayna heyetinin gelmemesinin ardından gözler bugüne çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, dün Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra Ukrayna heyetine katılacak isimleri açıkladı. Rusya-Ukrayna masası bugün bir kez daha İstanbul'da kuruldu. Öte yandan gelen son dakika açıklamasında yapılacak görüşmelerin saatleri duyuruldu. Heyetlerin Dolmabahçe'ye ulaştığı bildirildi. Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmeleri başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: Eve dönüyorum! | Video 00:24
ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: "Eve dönüyorum!" | Video 16.05.2025 | 11:15
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video 01:00
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video 16.05.2025 | 11:17
SON DAKİKA: Heyetler Dolmabahçe’ye ulaştı! Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirve birazdan başlayacak | Video 13:57
SON DAKİKA: Heyetler Dolmabahçe'ye ulaştı! Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirve birazdan başlayacak | Video 16.05.2025 | 10:32
Yarısı bizden ile örnek dönüşüm! Bakan Kurum o anları paylaştı | Video 01:40
Yarısı bizden ile örnek dönüşüm! Bakan Kurum o anları paylaştı | Video 16.05.2025 | 10:23
Bakan Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Bakan Yerlikaya: "FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı" | Video 16.05.2025 | 08:15
Yoğurtla kamuflaj polise takıldı! 00:45
Yoğurtla kamuflaj polise takıldı! 15.05.2025 | 23:47
Türkiye genelinde Aile Yılı Yürüyüşü düzenlendi 01:06
Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” düzenlendi 15.05.2025 | 23:36
TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:36
TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.05.2025 | 19:26
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı’nda önemli açıklamalar | Video 26:42
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda önemli açıklamalar | Video 15.05.2025 | 16:57
SON DAKİKA: Konya’daki 5.2’lik deprem Ankara’da da hissedildi! Vali Akın: Panikten kaynaklı ihbarlar var | Video 01:26
SON DAKİKA: Konya'daki 5.2'lik deprem Ankara'da da hissedildi! Vali Akın: "Panikten kaynaklı ihbarlar var" | Video 15.05.2025 | 16:24
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Terörsüz Türkiye değerlendirmesi | Video 05:29
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Terörsüz Türkiye değerlendirmesi | Video 15.05.2025 | 14:26
Bakan Fidan: Amacımız barışa ulaşmak, taraflar taviz vermeli | Video 26:03
Bakan Fidan: "Amacımız barışa ulaşmak, taraflar taviz vermeli" | Video 15.05.2025 | 15:00
MSB: Provokasyonlar dâhil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz | Video 13:58
MSB: "Provokasyonlar dâhil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz" | Video 15.05.2025 | 14:26
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i taşıyan uçak Ankara’ya indi | Video 05:27
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i taşıyan uçak Ankara’ya indi | Video 15.05.2025 | 14:26
Bakan Fidan: Texas’tan Ankara’ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor | Video 09:47
Bakan Fidan: "Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" | Video 15.05.2025 | 12:34
Ukrayna lideri Zelenski Ankara’da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video 10:57
Ukrayna lideri Zelenski Ankara'da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video 15.05.2025 | 12:25
NATO Dışişleri Bakanları Antalya’da! Masada hangi konular var? | Video 08:57
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Masada hangi konular var? | Video 15.05.2025 | 10:16
İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de | Video 09:04
İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de | Video 15.05.2025 | 10:10
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde! Bakan Fidan açıklamalarda bulundu | Video 00:51
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde! Bakan Fidan açıklamalarda bulundu | Video 15.05.2025 | 09:59
DENİZKURDU-II/2025’te insansız sistemler sahadaydı | Video 14:37
DENİZKURDU-II/2025'te insansız sistemler sahadaydı | Video 15.05.2025 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY