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'in, 'nin sofrasından menüye...

Giriş Tarihi: 06.12.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 16:28
Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Edirne Belediyesi ile kentteki turizmcilerin ortak çalışmalarıyla Osmanlı sofralarının unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarıldı.

Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Aylar süren arşiv taramalarının ardından Osmanlı saray lezzetlerinin tariflerine ulaşıldı. Belgelere dayalı olarak elde edilen tariflerin mutfakta defalarca denenmesinin ardından eski lezzetlerin tadına yeniden ulaşıldı.

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Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Aralarında Sultan Mehmet'in en çok sevdiği tatlılardan olan ve şehzadeleri Bayezid ve Mustafa'nın sünnet şölenlerinde yaptırdığı Tuffafiye tatlısından badem çorbasına, Sultan Süleyman'ın şehzadeleri Cihangir ve Bayezid'in sünnet şölenlerinde yaptırdığı Ballı Mahmudiye yemeğine kadar birçok lezzet, Edirne'deki aşçıların ellerinde hayat buldu.

Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Edirne'deki restoranlar da mutfak kültürüyle dünyada ün yapmış Osmanlı'nın, yeniden gün yüzüne çıkarılan saklı lezzetlerine menülerinde yer vermeye başladı.

Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Edirne Belediyesi Turizm Danışmanı Aydemir Ay, yaptığı açıklamada, padişahların sofralarından eksik olmayan, Edirne'de yapılan büyük şölenlerde, halka ve katılımcılara ikram edilen yemek ve tatlıların lezzetiyle ön plana çıktığını söyledi.

Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Ay, Osmanlı saray mutfağının gizli kalmış lezzetlerini orijinal haliyle günümüze taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Edirne gastronomisinin Osmanlı lezzetlerine dayalı olduğunu anlatan Ay, şöyle devam etti:

"8 bin 300 yıllık bir kent olan Edirne'nin en önemli gastronomik öğeleri Osmanlı saray mutfağında bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Osmanlı saray mutfağına ait Edirne saray şenliklerindeki menüleri tekrar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar tarihi kaynaklara ve belgelere dayanıyor. Osmanlıcadan Türkçeye çeviriyoruz ve günümüze aktarıyoruz. Bu yemeklerin ve tatlıların içinde Sultan Mehmet'in çok sevdiği Tuffafiye tatlısı var. Fatih Sultan Mehmet, bütün dünyaya hükmeden bir padişah olmasına rağmen çok basit ve lezzetli yemeklerden hoşlanıyor.

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