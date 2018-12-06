Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından menüye...

Edirne gastronomisinin Osmanlı lezzetlerine dayalı olduğunu anlatan Ay, şöyle devam etti:

"8 bin 300 yıllık bir kent olan Edirne'nin en önemli gastronomik öğeleri Osmanlı saray mutfağında bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Osmanlı saray mutfağına ait Edirne saray şenliklerindeki menüleri tekrar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar tarihi kaynaklara ve belgelere dayanıyor. Osmanlıcadan Türkçeye çeviriyoruz ve günümüze aktarıyoruz. Bu yemeklerin ve tatlıların içinde Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği Tuffafiye tatlısı var. Fatih Sultan Mehmet, bütün dünyaya hükmeden bir padişah olmasına rağmen çok basit ve lezzetli yemeklerden hoşlanıyor.