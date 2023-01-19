TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 19 Ocak Perşembe TV8 yayın akışına göz atan izleyiciler, yarışma saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatıyla izleyici karşısına çıkan programın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan ''Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 19 Ocak 2023 TV8 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, Survivor yeni bölüm tarihi ve saati...