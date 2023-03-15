Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:28

Armağan Çağlayan’dan fiyasko organizasyon için CHP’li belediyeye sert tepki! ‘Liyakatsiz, beceriksiz insanlarla çalışmak zor’

Armağan Çağlayan, Size Anlatacaklarım Var adlı gösterisini önceki gün İzmir'de sahneledi. Çağlayan, gösteri sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle isyan etti. Çağlayan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, gösterimi satın aldı. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı sadece 80'di. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim" dedi. Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti: "Oyun bittikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bana bağırmaya başladı. Liyakatsiz insan hayatın her alanında zor. Beceremediğiniz işi yapmayacaksınız. Oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız, alamazsınız! Bir daha beni oyunla ilgili aramayın."