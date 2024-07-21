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Haberler Galeri Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:36

Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!

İki ünlü oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay'ın 'Deliha' setinde başlayan aşkları 6 yıl sonra nikah masasında son buldu. Mutlu evlilikleri olan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı. Günden güne büyüyen minik Jan Asya, annesi ve babasıyla birlikte şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor. Bugün babasının kucağında görüntülenen Jan Asya'nın babasına cilveler yaptığı anları kameralara yansıdı. İşte Barış Arduç'la minik kızı Jan Asya'nın kalpleri ısıtan o anları!

Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!

'Deliha' film setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de dünyaevine girdi.

Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!

6 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü çift, 2022 yılında Jan Asya'yı kucağına aldı.

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Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!

AİLECEK TATİLİN TADINI ÇIKARIYORLAR

Günden güne büyüyen minik Jan Asya, annesi ve babasıyla birlikte şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor.

Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!

KAMERALARA YANSIYAN O ANLAR

Bugün babasının kucağında görüntülenen Jan Asya'nın babasına cilveler yaptığı anları kameralara yansıdı.

Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç'la minik kızı Jan Asya'nın kalpleri ısıtan o anları!

Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!

İşte Barış Arduç'la minik kızı Jan Asya'nın kalpleri ısıtan o anları!

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