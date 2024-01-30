Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Bugün ünlü çift, bir filmin galasına katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran ünlü çift, kameralar karşısında da şakalaşmayı ihmal etmedi. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç’un o açıklamaları!