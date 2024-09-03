Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
12:00
Birce Akalay'ın annesi ile karesine yorum yağdı! Maşallah zarafet timsali gibiler...
Tescilli güzellerden sevilen oyuncu Birce Akalay son olarak sosyal medya hesabından annesi ile paylaşımda bulundu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile ilgi odağı olan Birce Akalay, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Instagram'da 3.2 milyon kişinin takip ettiği Birce Akalay aşk pozlarının yanı sıra günlük yaşantısından kesitleri paylaşmayı da ihmal etmiyor. Birce Akalay'ın yeni karelerinde annesinin güzelliği dikkat çekti. İşte zarafetleriyle büyüleyen Birce Akalay'ın annesi...