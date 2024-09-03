Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
06:57
Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat'ın başı komşularıyla dertte!
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gaffur karakteri ile gönülleri fetheden oyuncu Bülent Polat'ın başı şu sıralar komşularıyla dertte. İşleri nedeniyle şu sıralar Kapadokya'da olan Bülent Polat, Çanakkale'de yaşayan eşi ve iki çocuğunun, komşuları tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek isyan etti ve evlerini satmayı düşündüklerini dile getirdi. İşte ev sattıran komşu mobbinginin ayrıntıları...