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Haberler Galeri Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat'ın başı komşularıyla dertte!
Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 06:57

Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat'ın başı komşularıyla dertte!

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gaffur karakteri ile gönülleri fetheden oyuncu Bülent Polat'ın başı şu sıralar komşularıyla dertte. İşleri nedeniyle şu sıralar Kapadokya'da olan Bülent Polat, Çanakkale'de yaşayan eşi ve iki çocuğunun, komşuları tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek isyan etti ve evlerini satmayı düşündüklerini dile getirdi. İşte ev sattıran komşu mobbinginin ayrıntıları...

İLKER GEZİCİ
Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat’ın başı komşularıyla dertte!

Oyuncu Bülent Polat'ın başı komşularıyla dertte! İşleri nedeniyle şu sıralar Kapadokya'da çalışan Polat, Çanakkale'de yaşayan eşi ve iki çocuğunun, komşuları tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek isyan etti.

Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat’ın başı komşularıyla dertte!

Çanakkale'de lüks bir sitede yaşayan ailesinin komşularının mobbingine maruz kaldığını söyleyen oyuncu, yaşadıkları olaylar nedeniyle evlerini satacaklarını açıkladı.

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Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat’ın başı komşularıyla dertte!

KAFAYI BİZE TAKMIŞLAR
Polat yaşananları şöyle anlattı: "Bebek ağlıyor diye jandarma çağırıyorlar. Daha önce de bizi şikâyet etmişler. Kendi halinde bir aileyiz. Ama birileri bize kafayı takmış durumda. Ben şehir dışında çalışıyorum. Eşim ve çocuklarım Çanakkale'de, aklım onlarda kalıyor. Oradan taşınsam da işin peşini bırakmayacağım. Ailemin huzurunu kaçıranları elbet bulacağım."

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