Bu da ev sattıran komşu mobbingi! Oyuncu Bülent Polat’ın başı komşularıyla dertte!

KAFAYI BİZE TAKMIŞLAR

Polat yaşananları şöyle anlattı: "Bebek ağlıyor diye jandarma çağırıyorlar. Daha önce de bizi şikâyet etmişler. Kendi halinde bir aileyiz. Ama birileri bize kafayı takmış durumda. Ben şehir dışında çalışıyorum. Eşim ve çocuklarım Çanakkale'de, aklım onlarda kalıyor. Oradan taşınsam da işin peşini bırakmayacağım. Ailemin huzurunu kaçıranları elbet bulacağım."