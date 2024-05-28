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Haberler Galeri Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya'dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:56

Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya'dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...

Manken Deniz Akkaya'nın Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile arasında neler yaşandı? Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızı Ayşe hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Deniz Akkaya, telefonuna el koyduğu kızının kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söyledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Deniz Akkaya'nın kızı ile yaşadıkları gündeme bomba gibi düştü. Kimileri Deniz Akkaya'yı kızını ifşaladığı için kızarken kimileri de bir anneye bu şekilde davranılmaması gerektiğini söyleyerek destek verdi. İşte Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile arasında yaşananlar hakkında söyledikleri...

Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya’dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...

Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı Ayşe ile arasında yaşadığı kavgaya dair anlattıkları magazin gündemine bomba gibi düştü!

Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya’dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...

Manken Deniz Akkaya'nın Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile arasında neler yaşandı?

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Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya’dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...

Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızı Ayşe hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Deniz Akkaya, telefonuna el koyduğu kızının kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söyledi. Paylaşımda bulunan Deniz Akkaya'nın kızı ile yaşadıkları sosyal medyayı ikiye böldü...

Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya’dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...

Kimileri Deniz Akkaya'yı kızını ifşaladığı için kızarken kimileri de bir anneye bu şekilde davranılmaması gerektiğini söyleyerek destek verdi. İşte Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile arasında yaşananlar hakkında söyledikleri...

Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya’dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...

Eski manken ve sunucu, sosyal medya platformu X üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Akkaya, 1997 senesinde "son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü" söyledi.

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