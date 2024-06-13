Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
12:23
Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! 'Anneliğe dair bildiğim her şey…'
Eski manken Deniz Akkaya'nın ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A. Ö., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna ifade verdi. İfadesi alınan A.Ö., ardından Adli Tabiplik'e sevk edildi. 15 yaşındaki A.Ö.'nün işlediği suçun kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya ise mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Akkaya kızı A.Ö'nün odasında gizli bir telefon bulduğunu paylaşarak; "Aklımı kaybetmek üzereyim" dedi. Ünlü ismin babası Muzaffer Akkaya'yı hedef aldığı paylaşımı da dikkat çekti.