Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! ’Anneliğe dair bildiğim her şey…’

İki telefonun fotoğrafını çekerek X sayfasından yayınlayan ünlü isim, "Aklımı kaybetmek üzereyim. Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı. Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın, bütün güvenimi yerle bir... Yepyeni bir telefon ve yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol" diye yazdı.