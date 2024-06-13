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Haberler Galeri Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! 'Anneliğe dair bildiğim her şey…'
Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 12:23

Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! 'Anneliğe dair bildiğim her şey…'

Eski manken Deniz Akkaya'nın ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A. Ö., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna ifade verdi. İfadesi alınan A.Ö., ardından Adli Tabiplik'e sevk edildi. 15 yaşındaki A.Ö.'nün işlediği suçun kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya ise mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Akkaya kızı A.Ö'nün odasında gizli bir telefon bulduğunu paylaşarak; "Aklımı kaybetmek üzereyim" dedi. Ünlü ismin babası Muzaffer Akkaya'yı hedef aldığı paylaşımı da dikkat çekti.

Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! ’Anneliğe dair bildiğim her şey…’

Deniz Akkaya, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı velayet davası açmak için ikna etmiş. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Senelerce babamın uyguladığı şiddeti, yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün, sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim" diyerek babasına ateş püskürmüştü.

Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! ’Anneliğe dair bildiğim her şey…’

"ÖLMEDEN CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN!"

46 yaşındaki Deniz Akkaya'nın ailesinde sular durulmuyor. Ünlü isim, son olarak X (Twitter) sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Bir kez daha babası Muzaffer Akkaya'yı hedef alan eski manken, şu ifadeleri kullandı:

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Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! ’Anneliğe dair bildiğim her şey…’

Bu konuyu Katarsis'te anlatacaktım, senelerdir Gökhan Çınar'la bunu konuşuyoruz. Katarsis ekibine 'Gerçekleri anlatıp bu şeytanın yeryüzü şubesi babamın ölmesine ben vesile olmayayım' derdim. Ama sen Muzaffer Akkaya, tüm Türkiye önünde ölmeden cehennemi yaşayacaksın! Kızımla aramdaki konuyu kendi kişisel hırsına alet edip annemi öldürdüğün gibi beni öldüremeyeceksin.

Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! ’Anneliğe dair bildiğim her şey…’

KIZININ ODASINDA TELEFON BULDU
Ardından kızı ile ilgili bir paylaşım da yapan Deniz Akkaya, A.Ö.'nün odasında ikinci bir telefon bulduğunu açıkladı.

Deniz Akkaya’dan annelik itirafı! Kızı Ayşe Önbilgin’in odasında gizli telefon buldu! ’Anneliğe dair bildiğim her şey…’

İki telefonun fotoğrafını çekerek X sayfasından yayınlayan ünlü isim, "Aklımı kaybetmek üzereyim. Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı. Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın, bütün güvenimi yerle bir... Yepyeni bir telefon ve yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol" diye yazdı.

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