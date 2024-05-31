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Haberler Galeri Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 06:33

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A. Ö., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna ifade verdi. İfadesi alınan A.Ö., ardından Adli Tabiplik'e sevk edildi. 15 yaşındaki A.Ö.'nün işlediği suçun kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya ise mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı. Sosyal medyada oldukça ses getiren açıklamalarının ardından Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın kendisine saldırdığını iddia ettiği kızı A.Ö. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. A.Ö.'nün işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Efe Önbilgin ile yaşadığı ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den olan kızı A.Ö.'nün saldırısına uğradığını ve polisler tarafından kurtarıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A.Ö., gizlice İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

İfadesinin ardından Adli Tabiplik'e sevk edilen A.Ö. hakkında 15 yaşında olduğu ve işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

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