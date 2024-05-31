Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
06:33
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A. Ö., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna ifade verdi. İfadesi alınan A.Ö., ardından Adli Tabiplik'e sevk edildi. 15 yaşındaki A.Ö.'nün işlediği suçun kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya ise mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi. İşte merak edilen tüm detaylar...