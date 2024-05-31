Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı. Sosyal medyada oldukça ses getiren açıklamalarının ardından Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın kendisine saldırdığını iddia ettiği kızı A.Ö. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. A.Ö.'nün işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.