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Haberler Galeri Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'dan kas şov! Düzgün fiziğiyle göz dolduran Yasemin Kay Allen karın kaslarını sergiledi ve beğenileri topladı!

Güzel oyuncu 'dan ! Düzgün fiziğiyle göz dolduran karın kaslarını sergiledi ve beğenileri topladı!

Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. 'da 850 bini aşkın bir takipçiye sahip olan , son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. 70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran 'nun kızı olan Allen, karın kaslarını sergilediği yeni bir video yayınladı. Tişörtünü sıyırarak şov yapan güzel oyuncuya hayranlarından övgüler yağdı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 13:52
Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'dan kas şov! Düzgün fiziğiyle göz dolduran Yasemin Kay Allen karın kaslarını sergiledi ve beğenileri topladı!

Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'dan kas şov! Düzgün fiziğiyle göz dolduran Yasemin Kay Allen karın kaslarını sergiledi ve beğenileri topladı!

70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran 'nun kızı olan Allen, 'da 850 bini aşkın bir takipçiye sahip.

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Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'dan kas şov! Düzgün fiziğiyle göz dolduran Yasemin Kay Allen karın kaslarını sergiledi ve beğenileri topladı!

Annesi gibi hem güzel hem de başarılı bir oyuncu olan , görünümünü spora borçlu ünlülerden.

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'dan kas şov! Düzgün fiziğiyle göz dolduran Yasemin Kay Allen karın kaslarını sergiledi ve beğenileri topladı!

KAS ŞOVU OLAY OLDU!

31 yaşındaki Yasemin Allen'ın kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'dan kas şov! Düzgün fiziğiyle göz dolduran Yasemin Kay Allen karın kaslarını sergiledi ve beğenileri topladı!

Allen, karın kaslarını sergilediği yeni bir video yayınladı. Tişörtünü sıyırarak şov yapan güzel oyuncuya hayranlarından övgüler yağdı.

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