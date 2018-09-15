Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 10 aydır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel ayrıldı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ilişkisini ihanet ve ilgisizlik bitirdi. Hande Erçel sevgilisini yabancı iki kadınla yakaladı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren oyuncu, Dalkılıç'ın kendisine destek olmamasından da yakınıyordu Bu süre zarfında Dalkılıç'tan gerekli manevi desteği bulamadığını yakın çevresiyle paylaşan Erçel, özel hayatında yalnızlığı tercih etti. Erçel'in, Dalkılıç'la ilişkisini noktaladı, arkadaş olarak da görüşmeme kararı aldığı söyleniyor. Hande Erçel ayrıca sosyal medya hesabından da Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sildi.