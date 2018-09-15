Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 'ın ihanetini affetmedi

Giriş Tarihi: 15.09.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 12:07
  • 1
  • 11
, 'ın ihanetini affetmedi
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

Şarkıcı ile 10 aydır aşk yaşadığı oyuncu ayrıldı.

  • 2
  • 11
, 'ın ihanetini affetmedi
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

İddiaya göre; ile 'in ilişkisini ihanet ve ilgisizlik bitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
, 'ın ihanetini affetmedi
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

sevgilisini yabancı iki kadınla yakaladı.

  • 4
  • 11
, 'ın ihanetini affetmedi
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren oyuncu, Dalkılıç'ın kendisine destek olmamasından da yakınıyordu

  • 5
  • 11
, 'ın ihanetini affetmedi
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

Bu süre zarfında Dalkılıç'tan gerekli manevi desteği bulamadığını yakın çevresiyle paylaşan Erçel, özel hayatında yalnızlığı tercih etti.

  • 6
  • 11
, 'ın ihanetini affetmedi
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

Erçel'in, Dalkılıç'la ilişkisini noktaladı, arkadaş olarak da görüşmeme kararı aldığı söyleniyor.

  • 7
  • 11
, 'ın ihanetini affetmedi
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın ihanetini affetmedi

ayrıca sosyal medya hesabından da ile olan fotoğraflarını sildi.

BİZE ULAŞIN