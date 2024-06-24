Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

AVŞAR'IN VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Hülya Avşar, "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını verdi. İkilinin bu sohbeti sosyal medyada gündem oldu.