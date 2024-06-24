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Haberler Galeri Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 00:48

Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında! Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e verdiği cevap magazin gündeminde yankı uyandırmıştı. Ünlü sanatçı, şimdi de fazla kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara verdiği cevapla tekrar gündeme geldi. İşte Hülya Avşar'ın o açıklaması!

Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

AVŞAR'IN VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Hülya Avşar, "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını verdi. İkilinin bu sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

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Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bugün ise gösteri maçına katılan Hülya Avşar, maç öncesi gazetecilerle bir araya gelerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

KİLOSUYLA İLGİLİ YAPILAN YORUMLARA CEVAP VERDİ

Avşar, kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

"TAMAMEN IŞIKLARIN YANSIMASI…"

Avşar, "Bazen ters açı oluyor. Sahnede çok kötü fotoğraflar oluyor. Tamamen ışıkların yansıması" açıklamasını yaptı.

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