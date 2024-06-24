Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında… Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e verdiği cevap magazin gündeminde yankı uyandırmıştı. Ünlü sanatçı, şimdi de fazla kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara verdiği cevapla tekrar gündeme geldi. İşte Hülya Avşar’ın o açıklaması!