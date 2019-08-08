Lopez neden paylaşım yapmadı?

Jennifer Lopez, yedi yıl aradan sonra konser vermek için Antalya'ya geldi. 50'nci yaşını Antalya'da kutlayan Jennifer Lopez'in konser biletleri, en az performansı kadar konuşuldu. Ayakta dinlemek isteyen dinleyicilerin 7 bin liraya sahip olduğu biletler, locadan izlemek isteyenler için 50 bin Euro'dan satışa sunuldu. Günler öncesinden kulis istekleriyle gündeme gelen ve isteği üzerine Isparta'dan özel güller getirilen Jennifer Lopez'in rahat etmesi için büyük çaba sarf edildi. Konserin ardından en çok konuşulan konu ise, 'Jennifer Lopez neden paylaşım yapmadı? sorusu oldu. 97 milyon takipçisi olan ve her gittiği konserle ilgili paylaşım yapan Jennifer Lopez'in Antalya konseri ile ilgili hiçbir paylaşım yapmaması büyük tepki çekti. GÜNAYDIN köşe yazarı Mevlüt Tezel, Jennifer Lopez'in neden paylaşım yapmadığı ile ilgili ihtimalleri yazdı. Jennifer Lopez'in paylaşım için ücret talep edebileceğini belirten Mevlüt Tezel, dünya starlarına konser izni verilirken sosyal medya paylaşımının şart koşulması gerektiğini vurguladı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı…