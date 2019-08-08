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Lopez neden paylaşım yapmadı?

, yedi yıl aradan sonra konser vermek için Antalya'ya geldi. 50'nci yaşını Antalya'da kutlayan Jennifer Lopez'in konser biletleri, en az performansı kadar konuşuldu. Ayakta dinlemek isteyen dinleyicilerin 7 bin liraya sahip olduğu biletler, locadan izlemek isteyenler için 50 bin Euro'dan satışa sunuldu. Günler öncesinden kulis istekleriyle gündeme gelen ve isteği üzerine 'dan özel güller getirilen Jennifer Lopez'in rahat etmesi için büyük çaba sarf edildi. Konserin ardından en çok konuşulan konu ise, 'Jennifer Lopez neden paylaşım yapmadı? sorusu oldu. 97 milyon takipçisi olan ve her gittiği konserle ilgili paylaşım yapan Jennifer Lopez'in Antalya konseri ile ilgili hiçbir paylaşım yapmaması büyük tepki çekti. GÜNAYDIN köşe yazarı , Jennifer Lopez'in neden paylaşım yapmadığı ile ilgili ihtimalleri yazdı. Jennifer Lopez'in paylaşım için ücret talep edebileceğini belirten Mevlüt Tezel, dünya starlarına konser izni verilirken sosyal medya paylaşımının şart koşulması gerektiğini vurguladı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı…

MEVLÜT TEZEL Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 08.08.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 10:53
Lopez neden paylaşım yapmadı?

neden paylaşım yapmadı?

Lopez neden paylaşım yapmadı?

'in Antalya'da bir otelde verdiği konserin bilet fiyatları çok konuşuldu. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıktı.

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Lopez neden paylaşım yapmadı?

Lopez gibi starların konser vermesi ülke tanıtımı açısından da önemli. Lopez konserini organize edenler de "Antalya ve ülke tanıtımı için büyük fırsat" demişlerdi. Ancak Lopez sosyal medya hesaplarından (dün bu yazıyı yazdığım öğlen saatlerine kadar) henüz bir paylaşım yapmadı.

Lopez neden paylaşım yapmadı?

Normalde Lopez gittiği her ülkede konser paylaşımı yapıyor. Lopez'in Instagram'da 97 milyon, Twitter'da ise 43 milyonu aşkın takipçisi var. Acaba Lopez sosyal medya paylaşımı için ayrıca para mı istiyor? Halbuki Lopez, bazı ülkelerde gezdiği turistik yerlerden bile yakınlarıyla özel paylaşımlar yapıyor.

Lopez neden paylaşım yapmadı?

Bence Kültür ve Turizm Bakanlığı, Lopez gibi dünya starlarına konser izni verirken sosyal medya paylaşımını şart koşsun. Bu paylaşım için ekstra ücret isteyen olursa da para yardımında bulunsun.

Lopez neden paylaşım yapmadı?

Lopez'in paylaştığı bir kısa video ya da fotoğraf, 140 milyonu aşkın sosyal medya takipçisine ulaşıyor. Bir de bu takipçilerin yaptığı paylaşımları hesaba katın, müthiş bir tanıtım olurdu.

Lopez neden paylaşım yapmadı?
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